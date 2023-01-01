Униженные и оскорбленные. Федор Достоевский (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

«Униженные и оскорбленные» (1860–1861) – первый большой роман Достоевского, созданный после возвращения из сибирской ссылки. Написанное в эпоху необычайного подъема общественной жизни, произведение обратило внимание читателя на новую проблему – проблему эгоизма и оторванности русской интеллигенции от простого народа – «униженных и оскорбленных», чье достоинство писатель страстно защищал и отстаивал. Свойственная прозе Достоевского необычайная психологическая глубина и знание сокровенных тайн человеческой души соседствуют в этом романе с лиризмом и увлекательным, интригующим сюжетом, в котором главный персонаж – князь Валковский – развивает свою аморальную, эгоистическую «философию жизни». Именно Валковский стал первым в творчестве писателя героем-«идеологом». «Униженные и оскорбленные» привлекали многих прославленных режиссеров – российских и зарубежных. Но ни вольные, ни даже самые дословные экранизации и постановки не смогли до конца передать силу литературного оригинала…



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