Униженные и оскорбленные. Федор Достоевский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Это первый большой роман Достоевского, написанный им после каторги. В нем в полной мере отражены новые идеи писателя, вынесшего из Сибири убеждение об оторванности русской интеллигенции от простого народа, неверие в революционный путь преобразования действительности. ©



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