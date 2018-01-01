WinkАудиокнигиУниженные и оскорбленные. Федор Достоевский
Униженные и оскорбленные. Федор Достоевский (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика, Русская литература947 мин16+
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Сюжет
Это первый большой роман Достоевского, написанный им после каторги. В нем в полной мере отражены новые идеи писателя, вынесшего из Сибири убеждение об оторванности русской интеллигенции от простого народа, неверие в революционный путь преобразования действительности. ©
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