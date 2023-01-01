Униженные и оскорбленные. Федор Достоевский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«УНИЖЕННЫЕ И ОСКОРБЛЕННЫЕ» [1861] – роман о «маленьком человеке», затерявшемся в страшном мире нищеты и порока, об искалеченных душах, о забитых, потерянных людях, обречeнных на физическую и нравственную гибель. Это яркая психологическая драма, в которой странным образом переплетаются человече�ские судьбы, низость и благородство, любовь и ненависть, добро и зло, романтические представления о жизни и реальная действительность. Произведение рекомендовано для изучения на уроках литературы в старших классах средней школы.



Униженные и оскорбленные слушать на видеосервисе Wink.