WinkАудиокнигиУниженные и оскорбленные. Федор Достоевский
Униженные и оскорбленные. Федор Достоевский (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика, Русская литература926 мин0+
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Сюжет
«УНИЖЕННЫЕ И ОСКОРБЛЕННЫЕ» [1861] – роман о «маленьком человеке», затерявшемся в страшном мире нищеты и порока, об искалеченных душах, о забитых, потерянных людях, обречeнных на физическую и нравственную гибель. Это яркая психологическая драма, в которой странным образом переплетаются человече�ские судьбы, низость и благородство, любовь и ненависть, добро и зло, романтические представления о жизни и реальная действительность. Произведение рекомендовано для изучения на уроках литературы в старших классах средней школы.
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