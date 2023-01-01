Университет Ульгрейм. Механизмы некромантии. Анастасия Левковская
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Университет Ульгрейм. Механизмы некромантии. Анастасия Левковская

Университет Ульгрейм. Механизмы некромантии. Анастасия Левковская (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фэнтези871 мин16+

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Сюжет

Решите задачу. Дано: Она – некромантка с сильнейшим потенциалом, которая наотрез отказалась развивать дар. Учится на техномагическом факультете, почти ни с кем не общается и посылает всех, кто пытается наставить ее на путь истинный. Он – талантливый целитель со специализацией мозгоправа, спустя несколько лет после окончания вернувшийся в родной университет. Вопрос: когда они столкнутся, какой силы будет взрыв, если жажда докопаться до сути и распутать клубок чужих проблем второго упрется в яростное сопротивление первой?

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Фэнтези

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