Университет Ульгрейм. Механизмы некромантии. Анастасия Левковская (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Решите задачу. Дано: Она – некромантка с сильнейшим потенциалом, которая наотрез отказалась развивать дар. Учится на техномагическом факультете, почти ни с кем не общается и посылает всех, кто пытается наставить ее на путь истинный. Он – талантливый целитель со специализацией мозгоправа, спу�стя несколько лет после окончания вернувшийся в родной университет. Вопрос: когда они столкнутся, какой силы будет взрыв, если жажда докопаться до сути и распутать клубок чужих проблем второго упрется в яростное сопротивление первой?



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