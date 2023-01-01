Университет третьего поколения. Управление университетом в переходный период. Йохан Виссема. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн
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Университеты из красного кирпича уже не являются по умолчанию мировыми лидерами. Сегодня гибкость, умение сотрудничать и зарабатывать деньги куда важнее многовековой истории. Так, Имперский колледж Лондона в 2003–2004 годах заработал 65 млн евро на заказных исследованиях, а на базе Лeвенского университета в Бельгии создан Межвузовский центр микроэлектроники, ведущий научно-исследовательский центр Европы. В эпоху глобализации университеты не изолированы от мира. Они запускают совместные проекты с частными компаниями и государственными организациями, конкурируют за сильных преподавателей и студентов. В книге «Университет третьего поколения. Управление университетом в переходный период» Йохан Виссема рассказывает о том, как превратить традиционный «храм науки» в эффективную образовательную компанию.
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