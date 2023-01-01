Университет Междумирья. Скажи мне, где выход. Пальмира Керлис
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Университет Междумирья. Скажи мне, где выход. Пальмира Керлис

Университет Междумирья. Скажи мне, где выход. Пальмира Керлис (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фэнтези743 мин16+

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Сюжет

Выбранная среди миллионов обычных девушек, новая студентка магического университета Междумирья и самая большая неудачница на свете… Это я! В первый же день моей учебы исчезла магия – совсем, везде, непонятно как. И учиться стало нечему, и домой не вернуться. Ему наоборот повезло. Должны были лишить магии по приговору, а теперь лишать-то нечего. Удалось сбежать и даже прихватить заложницу. Думаю, не стоит говорить, кого именно?.. Вместе нам надо разобраться, что случилось, и найти выход. А по пути к этому выходу постараться не исполнить пророчество, согласно которому потеря магии станет меньшей из бед…

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