Университет Междумирья. Не пойман – не принц. Пальмира Керлис (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Не знаешь, чего бояться больше – сессии или грядущей перенастройки магического источника? Это лишь оттого, что настоящие неприятности еще впереди… В борьбе за престол целого мира все средства хороши, особенно когда законный наследник – тот, кому я хочу и должна помочь согласно пророчеству. �Вот только чем именно помочь? На то, что мне предложили, я пойти не готова. Творить государственные перевороты и решать судьбы принцев тоже не подписывалась!



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