Университет Междумирья. Не говори мне, кто ты. Пальмира Керлис
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Университет Междумирья. Не говори мне, кто ты. Пальмира Керлис

Университет Междумирья. Не говори мне, кто ты. Пальмира Керлис (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фэнтези699 мин16+

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Сюжет

Поступила в магическое учебное заведение, а в первый же день учебы во всех мирах пропадает магия? Не беда! Точнее, это меньшая из бед… Мечтала узнать побольше о самом популярном парне в университете? Да, пожалуйста. Когда он берет тебя в заложницы – знакомство получается очень даже тесное! Теперь мы заняты тем, чтобы вернуть магию, помешать заговору прорицателей и доказать, что мой похититель был насчет них прав. Только хорошо бы сначала самой узнать, почему ему предъявляют обвинения в запрещенной магии и смертях сокурсников. А еще понять – кто он вообще такой, и стоило ли в него влюбляться…

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