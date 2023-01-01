Университет Междумирья. Не говори мне, кто ты. Пальмира Керлис (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Поступила в магическое учебное заведение, а в первый же день учебы во всех мирах пропадает магия? Не беда! Точнее, это меньшая из бед… Мечтала узнать побольше о самом популярном парне в университете? Да, пожалуйста. Когда он берет тебя в заложницы – знакомство получается очень даже тесное! Теперь мы заняты тем, чтобы вернуть магию, помешать заговору прорицателей и доказать, что мой похититель был насчет них прав. Только хорошо бы сначала самой узнать, почему ему предъявляют обвинения в запрещенной магии и смертях сокурсников. А еще понять – кто он вообще такой, и стоило ли в него влюбляться…



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