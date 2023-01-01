Университет Чароплетства. Таша Танари,Хельга Хов
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Университет Чароплетства. Таша Танари,Хельга Хов

Университет Чароплетства. Таша Танари,Хельга Хов (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фэнтези521 мин16+

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Сюжет

Жизнь в бегах – какая она? Что будет после выбора пути? Учеба и независимость – достойная цель для той, которая хочет обрести свободу. Но сможешь ли ты справиться с кознями тех, кто преследует исключительно собственные цели? Сможешь ли объяснить дорогому человеку, что ты – это ты, а не нарисованный неуловимым шутником портрет? Где грань, разделяющая твои желания и чужую волю? Когда боги затевают очередную игру, все может обернуться не тем, чем казалось. Особенно когда для вас открывает двери Университет Чароплетства.

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Фэнтези

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