Университет Чароплетства. Таша Танари,Хельга Хов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Жизнь в бегах – какая она? Что будет после выбора пути? Учеба и независимость – достойная цель для той, которая хочет обрести свободу. Но сможешь ли ты справиться с кознями тех, кто преследует исключительно собственные цели? Сможешь ли объяснить дорогому человеку, что ты – это ты, а не нарисова�нный неуловимым шутником портрет? Где грань, разделяющая твои желания и чужую волю? Когда боги затевают очередную игру, все может обернуться не тем, чем казалось. Особенно когда для вас открывает двери Университет Чароплетства.



Университет Чароплетства слушать на видеосервисе Wink.