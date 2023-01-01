Умри по нулям. Как получить максимум от своих денег и жизни. Билл Перкинс. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Заработать, накопить и потратить — как сделать это правильно? Какие стратегии накопления и расходования средств нужно выбирать в зависимости от возраста. Когда мы тратим больше всего и какие накопления реально нужны в старости? Как получить максимум удовольствия от своих денег и потратить в�се до копейки, не обидев наследников?



Умри по нулям слушать на видеосервисе Wink.