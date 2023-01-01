WinkАудиокнигиУмри по нулям. Как получить максимум от своих денег и жизни. Билл Перкинс. Ключевые идеи книги
Умри по нулям. Как получить максимум от своих денег и жизни. Билл Перкинс. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн
2024, Аудиокнига
Экономика и бизнес, Нон-фикшн30 мин16+
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Сюжет
Заработать, накопить и потратить — как сделать это правильно? Какие стратегии накопления и расходования средств нужно выбирать в зависимости от возраста. Когда мы тратим больше всего и какие накопления реально нужны в старости? Как получить максимум удовольствия от своих денег и потратить в�се до копейки, не обидев наследников?
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