Умоляй, ведьма. Часть 2. Сильвия Лайм (книга, 2021) слушать онлайн

Искра земли, сердце огня, поцелуй короля… и ещё половина котелка подобной чепухи – и все это мне позарез как нужно! Ведь все это – волшебные ингредиенты для инициации ведьмы! Вот только искра убивает при прикосновении, сердце предлагается раздобыть с помощью кинжала, а свои поцелуи, хотелось бы, чтобы король оставил при себе. Но чего не сделаешь, ради того, чтобы стать настоящей колдуньей? Можно даже заставить прислуживать самого темного колдуна всех времён. Или нет… последний пункт, кажется, был лишним… Точно лишним!!!



Умоляй, ведьма слушать на видеосервисе Wink.