Умные граждане – умное государство. Бет Симон Новек (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Книга «Умные граждане – умное государство» представляет собой манифест идеологии открытого правительства. Автор анализирует последовательные шаги, обеспечивающие вовлечение граждан в процесс формирования государственной политики: строительство экспертных сетей с использованием больших данных совершенствование технологий выявления экспертов с определенными компетенциями развитие таргетированного краудсорсинга, который уже широко используется в коммерческом секторе. Анализируя потенциал и ограничения гражданского участия в выработке государственной политики, автор настаивает на необходимости трансформации институтов управления в сторону большей открытости. Трансформация эта должна сопровождаться постоянным тестированием и отбором практик, оптимальных для решения стоящих перед правительствами сложных задач. Написанная с глубоким знанием дела – Бет Новек не один год проработала в правительственных организациях США, создавая инструменты вовлечения граждан через интернет, – и наполненная примерами из практики книга является бесценным руководством по демократизации государственных институтов власти.



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