Улыбнитесь, в вас стреляют!. Влада Ольховская (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Агния Туманова – необычная девушка. Во-первых, она модный московский фотограф. Во-вторых, почти невеста загадочного адвоката Даниила Вербицкого, за глаза называемого адвокатом дьявола. А в-третьих, Агния обладает феноменальной способностью попадать в неприятности. Когда подруга и по совместительству коллега Таня попросила у нее камеру, Агния и предположить не могла, к каким последствиям это приведет! Таня погибла в пожаре на студии – как раз во время обработки снимков. Как по заказу, начали куда-то пропадать работавшие с ней модели. Последняя, Жин-Жин, прибежала к Агнии – один ум хорошо, а два лучше! Девушки решили с пристрастием рассмотреть фотографии, сделанные Таней. И вот она, странность! На заднем плане кадра, снятого в глухом лесу, виден силуэт, лишь слегка напоминающий человеческий!



Улыбнитесь, в вас стреляют! слушать на видеосервисе Wink.