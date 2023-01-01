Укрощение дракона 2. Дракон нашего времени. Маргарита Ардо
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Укрощение дракона 2. Дракон нашего времени. Маргарита Ардо

Укрощение дракона 2. Дракон нашего времени. Маргарита Ардо (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фэнтези493 мин16+

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Сюжет

В удивительном мире я вышла замуж за бесстрашного дракона-огнеборца. Я не могла знать, что месть черных драконов Маркатарров будет так страшна. Но мы поборемся за счастье нашей семьи и за наше будущее! Все недосказанные тайны будут раскрыты, на все вопросы будут даны ответы, все долги уплачены, и снова нам придется непросто, особенно, когда мой любимый дракон встретится со своим тестем, полковником полиции, который взяток не берет. Ни у кого…

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Фэнтези

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