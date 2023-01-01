Укрощение амигдалы и другие инструменты тренировки мозга. Джон Арден. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Джон Арден в книге «Укрощение амигдалы и другие инструменты тренировки мозга» рассказывает, как улучшить любой из аспектов вашей жизни на основе разработок в области нейробиологии и психологии. Раньше считалось, что количество клеток мозга не увеличивается в течение жизни. Оказывается, это не так. Можно перепрограммировать целые области мозга, чтобы чувствовать себя счастливым, преодолевать стрессы и налаживать отношения с людьми. Автор делится методикой, которая помогает улучшать память, повышать настроение, хорошо спать по ночам, максимизировать свой личный потенциал. Классические концепции в сочетании с результатами последних исследований дают обновленное представление о воздействии медитации, гипноза и других нетрадиционных методов лечения для улучшения здоровья и долголетия.



Укрощение амигдалы и другие инструменты тренировки мозга слушать на видеосервисе Wink.