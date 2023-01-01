Укромный уголок. Анна Даунз
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Укромный уголок. Анна Даунз

Укромный уголок. Анна Даунз (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Детективы866 мин16+

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Сюжет

ЭМИЛИ НЕ В ПОРЯДКЕ Эмили Праудман не везет на актерском поприще. Она потеряла своего агента, работу и квартиру – все за день. Один ужасный день. ЭМИЛИ В ОТЧАЯНИИ У Скотта Денни, успешного и обаятельного генерального директора, есть проблема. Его деловая хватка и банковские счета бессильны. А потом он встречает Эмили. ЭМИЛИ ИДЕАЛЬНА Скотт предлагает Эмили стать домработницей в его уединенном французском поместье. Там она пропитывается хорошим вином, греется на солнце у роскошного бассейна и наслаждается компанией Нины и Аврелии – жены и дочери Скотта. Но вскоре Эмили понимает, что у милой супружеской пары есть свои скелеты в шкафу. Если она не будет играть по их правилам, последствия могут быть смертельными.

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