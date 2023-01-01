Украденный фокус. Почему мы теряем концентрацию и как вернуть глубокое мышление. Йоханн Хари. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Помните мультфильм про рыбку Дори? На самом деле это история про всех нас. За последние десятилетия люди превратились в крошечных рыбок в безбрежном океане информации. Нам становится все труднее сконцентрироваться, мы все чаще переключаемся с одного дела на другое, все меньше читаем книг и вс�е больше времени проводим за гаджетами. Это изматывает нас, усиливает тревогу и ощущение хаоса, мешает наслаждаться жизнью. А еще — притупляет наши творческие способности.

Причина проблем с концентрацией — растущий объем информации вокруг нас и технологические приемы, которые используют те же соцсети для того, чтобы привлечь и удержать наше внимание. Нас вполне намеренно отвлекают от реальной жизни и удерживают онлайн — чтобы мы могли видеть больше рекламы и больше покупать. Как-то не хочется становиться объектами для манипуляций, не так ли?

Мы можем и должны вернуть себе хотя бы часть утраченного внимания. Да, мы не сможем отказаться от гаджетов, не перестанем пользоваться соцсетями, будем и дальше совершать онлайн-покупки. Но мы просто обязаны вернуться в реальную жизнь, снова научиться скучать и ни о чем не думать — а не тратить любую свободную минуту на скроллинг лент. Как это сделать — узнайте в саммари.



Украденный фокус слушать на видеосервисе Wink.