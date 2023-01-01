Украденный фокус. Почему мы теряем концентрацию и как вернуть глубокое мышление. Йоханн Хари. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн
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Сюжет
Помните мультфильм про рыбку Дори? На самом деле это история про всех нас. За последние десятилетия люди превратились в крошечных рыбок в безбрежном океане информации. Нам становится все труднее сконцентрироваться, мы все чаще переключаемся с одного дела на другое, все меньше читаем книг и вс�е больше времени проводим за гаджетами. Это изматывает нас, усиливает тревогу и ощущение хаоса, мешает наслаждаться жизнью. А еще — притупляет наши творческие способности.
Причина проблем с концентрацией — растущий объем информации вокруг нас и технологические приемы, которые используют те же соцсети для того, чтобы привлечь и удержать наше внимание. Нас вполне намеренно отвлекают от реальной жизни и удерживают онлайн — чтобы мы могли видеть больше рекламы и больше покупать. Как-то не хочется становиться объектами для манипуляций, не так ли?
Мы можем и должны вернуть себе хотя бы часть утраченного внимания. Да, мы не сможем отказаться от гаджетов, не перестанем пользоваться соцсетями, будем и дальше совершать онлайн-покупки. Но мы просто обязаны вернуться в реальную жизнь, снова научиться скучать и ни о чем не думать — а не тратить любую свободную минуту на скроллинг лент. Как это сделать — узнайте в саммари.
Украденный фокус слушать на видеосервисе Wink.