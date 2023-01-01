Ухожу в Stand Up! Полное руководство по осуществлению мечты от Американской школы комедии. Стивен Розенфилд (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Сколько раз вы представляли себя на сцене стендап-клуба? Рассказывающего остроумные истории под смех и аплодисменты публики? Наверняка не раз, ведь выступать в стендапе с каждым годом мечтают все больше и больше людей. И эта мечта может стать реальностью. Автор книги, которую вы сейчас держите, Стивен Розенфилд – основатель Американского института комедии. Вот уже на протяжении 30 лет он помогает людям делать карьеру на их чувстве юмора. Его выпускники собирают залы по всей Америке и сотрудничают с «Saturday Night Live», «Поздним шоу с Дэвидом Леттерманом», «Шоу Джима Гэффигана» и т.д.. Они выступают на Бродвее, снимаются в фильмах и сериалах. Внутри вы найдете все необходимые инструкции для того, чтобы стать успешным комиком. От первых шагов в написании материала до советов по их проверке на публике, от поиска собственного жанра и стиля до тонкостей, которые помогут стать не просто хорошим, а отличным стендапером. Даже если вы уже не новичок, это руководство сможет вас удивить. Вы обязательно сможете реализовать себя в любимом деле и навсегда завоевать сердце публики. Все, что вам понадобится, – это немного смелости, веры в себя и внимательное прослушивание этой книги. Внимание! Аудиозапись содержит нецензурную брань



Ухожу в Stand Up! Полное руководство по осуществлению мечты от Американской школы комедии слушать на видеосервисе Wink.