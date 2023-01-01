Ухожу в монастырь!. Анна Ольховская (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Не успела Анна Лощинина опомниться после приключений в амазонских лесах, как на нее свалилась новая напасть. Лучшая подруга Саша Голубовская и ее дочь Вика не могут прийти в себя после исчезновения сына Вики – малыша по прозвищу Помпошка. Саша и Вика уверены, что он погиб, но дочь Анны – Ника, девочка-индиго, «увидела» Помпошку живым и невредимым! А если кому-то и грозит опасность, так это его отцу – загадочному Каю Ландбергу. Анна из сил выбилась, убеждая Сашу с дочкой, что это вовсе не бред! Когда ей это удалось, подруги решили: Кая надо найти любой ценой и Вика должна обрести сына! Для осуществления этого плана отчаянным дамочкам придется отправиться на Урал, туда, где в густых лесах прячется таинственная и ужасная «чудь белоглазая»!



Ухожу в монастырь! слушать на видеосервисе Wink.