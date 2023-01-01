Уход за мозгом. Практическое пособие по уходу за самым важным органом. Владимир Яковлев, Марина Собе-Панек. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Книга «Уход за мозгом. Практическое пособие по уходу за самым важным органом» — настоящая инструкция по применению мозга. Наш малоизученный и невероятно мощный «центр управления» нуждается в заботе и внимании, но не всегда получает их в необходимом ему объеме — давайте изменим ситуацию и будем относиться к мозгу более внимательно и заботливо. Авторы книги Владимир Яковлев и Марина Собе-Панек рассказывают, как помогать мозгу эффективно отдыхать и работать, как использовать его возможности, как помогать ему принимать взвешенные решения и сохранять когнитивные функции на высоком уровне долгие годы. Когда вы поймете, почему мозг действует так или иначе в определенных обстоятельствах, откуда берутся наши страхи, интуитивные озарения, тревоги и плохое настроение, вы сможете более осознанно подходить к формированию своих привычек, поведения, механизмов принятия решений.



Уход за мозгом слушать на видеосервисе Wink.