WinkАудиокнигиУиджа: правда или смерть. Антон Мамон
Уиджа: правда или смерть. Антон Мамон (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Ужасы и мистика, Детективы16+
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О книге
Ночь накануне Хэллоуина. В старом полузаброшенном доме оказывается компания друзей с ребёнком. Их легкомысленная забава со спиритической доской быстро оборачивается настоящим кошмаром… Теперь все, что может спасти – это постыдные тайны, которым придётся увидеть свет Божий…
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