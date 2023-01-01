Уиджа: правда или смерть. Антон Мамон
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Уиджа: правда или смерть. Антон Мамон

Уиджа: правда или смерть. Антон Мамон (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Ужасы и мистика, Детективы16+

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О книге

Ночь накануне Хэллоуина. В старом полузаброшенном доме оказывается компания друзей с ребёнком. Их легкомысленная забава со спиритической доской быстро оборачивается настоящим кошмаром… Теперь все, что может спасти – это постыдные тайны, которым придётся увидеть свет Божий…

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Жанр
Ужасы и мистика, Детективы

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