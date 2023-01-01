Удочеряя Америку. Энн Тайлер (книга, 2006) слушать онлайн

Сюжет

«Удочеряя Америку» – пожалуй, один из самых теплых романов Энн Тайлер. Это история о том, что значит быть американцем. Две семьи, которые в обычной жизни никогда бы не встретились, сталкиваются в аэропорту: коренные американцы Дональдсоны и супруги Яздан, иранского происхождения. Обе пары ждут прибытия из Кореи девочек-младенцев, которых они удочерили. Дети прибывают, и первую годовщину взрослые решают отметить вместе. С этого дня семьи встречаются, сближаются, и постепенно их судьбы сплетаются. Роман полон света, нежности, удивительных наблюдений за жизнью. История, рассказанная с двух точек зрения – людей, родившихся и выросших в стране, и людей, приехавших в нее и пытающихся стать здесь своими. Пресса о книге: В книгах Тайлер всегда есть путеводный свет, который не дает потеряться. Лиза Биргер Очень трогательная, полная юмора история о дружбе и семье. Library Journal Появление каждого нового романа Энн Тайлер словно визит старинного доброго друга. Но «Удочеряя Америку» – особенная книга. В своем 17-м по счет романе Тайлер предстала несколько иной, она привнесла в книгу нечто очень свежее, сохранив при этом все то, за что мы ее любим. Washington Post Book Тайлер описывает столкновение культур, не забывая о главной своей теме – драме семейной жизни. Очень трогательная, полная юмора книга. Publishers Weekly



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