Удобные отношения. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Удобные отношения. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Удобные отношения. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство30 мин16+

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О книге

Заведующий хирургическим отделением Петр Свиридов впервые пригласил к себе в гости Светлану, с которой у него несколько лет был служебный роман. Однако романтическое свидание сорвал его сын Иван, который неожиданно вернулся домой из-за несостоявшихся гастролей. Растерявшись, Петр представил ему Светлану, как свою коллегу, которая зашла к нему по делу. Светлана почувствовала себя униженной и ушла, предложив Петру на прощание, определиться с тем, кто она ему – очередная любовница или близкий человек. Петр был расстроен. Он не понимал, чем не устраивают его подругу удобные отношения без каких-либо обязательств, и решил с ней помириться. Петр приехал к Светлане домой с цветами и подарком для ее десятилетнего сына Глеба, но расположить к себе мальчика ему не удалось. Он решил, что проще начать новые отношения, чем уступать Светлане. Вскоре Петр начал встречаться с операционной сестрой Ириной, с которой сразу договорился – никаких обязательств. Прошел месяц и он понял, что его тяготят отношения с женщиной, которая не нуждается в его чувствах и ведет себя слишком независимо. Петр понял, что должен расстаться с Ириной и вернуть Светлану. Вскоре ему представился случай с ней объясниться. Петру позвонили из травмпункта и сообщили, что сын Светланы повредил ногу на физкультуре, а забрать домой мальчика некому – его мама на экстренной операции. Петр привез его к себе домой. Пока он готовил обед, Иван подарил Глебу диск с записями своей рок-группы и показал несколько аккордов на гитаре. Когда Светлана приехала за сыном, он попросил маму задержаться у Свиридовых, где ему было интересно. Однако мать настаивала на возвращении домой. Тогда Петр сказал, что не хочет, чтобы Светлана уезжала. Он признался, что любит ее и попросил выйти за него замуж. Глеб сказал маме, что она обязательно должна согласиться, ведь тогда у него будет крутой брат – рок-музыкант.

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Жанр
Культура и искусство, Психология
Время
30 мин / 00:30

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