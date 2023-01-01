Удар прозрения. Частное путешествие исследователя мозга. Джилл Тейлор. Ключевые идеи книги
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Аудиокниги
Удар прозрения. Частное путешествие исследователя мозга. Джилл Тейлор. Ключевые идеи книги

Удар прозрения. Частное путешествие исследователя мозга. Джилл Тейлор. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

2024, Аудиокнига
Нон-фикшн, Саморазвитие28 мин16+

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О книге

Это саммари – сокращенная версия книги. Только самые ценные мысли, идеи, кейсы, примеры.

Нейроанатому Джилл Тейлор было всего 37 лет, когда у нее неожиданно случился левосторонний инсульт. 8 лет она восстанавливалась после травмы, которую сейчас называет «ударом прозрения». Она проанализировала все, что с ней происходило во время инсульта, и призналась, что узнала о функционировании мозга не меньше, чем за все годы исследовательской работы. Ей открылись возможности неповрежденной правой стороны мозга. Оказалось, что именно там скрыт источник психологического спокойствия и безмятежности.
В книге Джилл Тейлор детально рассказывает свою историю и объясняет, как каждый из нас может достичь умиротворения, не получив при этом инсульт.

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Жанр
Саморазвитие, Нон-фикшн, Психология
Время
28 мин / 00:28

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