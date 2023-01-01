Удар прозрения. Частное путешествие исследователя мозга. Джилл Тейлор. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

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Нейроанатому Джилл Тейлор было всего 37 лет, когда у нее неожиданно случился левосторонний инсульт. 8 лет она восстанавливалась после травмы, которую сейчас называет «ударом прозрения». Она проанализировала все, что с ней происходило во время инсульта, и призналась, что узнала о функционировании мозга не меньше, чем за все годы исследовательской работы. Ей открылись возможности неповрежденной правой стороны мозга. Оказалось, что именно там скрыт источник психологического спокойствия и безмятежности.

В книге Джилл Тейлор детально рассказывает свою историю и объясняет, как каждый из нас может достичь умиротворения, не получив при этом инсульт.



Удар прозрения слушать на видеосервисе Wink.