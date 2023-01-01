Удачный эксперимент. Вячеслав Владимирович Панов (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Маленький, провинциальный городок. В нем живут обычные люди, которые привыкли, что в их городке не происходит не чего ужасного. Спокойная жизнь в провинции. Всё изменилось, когда на улицах городка начали происходить события, которые до этого, они могли видеть только в фильмах ужасов. Будто большая часть людей города, стали безумными и кровожадными убийцами. Что это? Зомби, эпидемия нового вируса, или что-то более страшное? Главным героям некогда думать об этом. Их главная задача ВЫЖИТЬ…



Удачный эксперимент слушать на видеосервисе Wink.