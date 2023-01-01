Магический универ. Учиться, влюбиться… убиться? Галина Гончарова (книга, 2020) слушать онлайн

Случайное совпадение – и Юлька, будущий биолог, становится студенткой лучшего на два мира Магического универа. Казалось бы, все новое, все незнакомое… Или нет? Учеба, дружба, любовь – разве они не одинаковы во всех мирах? Опасности, приключения, заговоры, враги – и это есть везде. Но студенты факу�льтета боевой магии, на который поступила Юлька, трудностей не боятся. На опасность – начхать, приключению – обрадоваться, заговор – раскрыть, врага – убить… все правильно? А если что-то спутаем – друзья помогут. Или любимый человек. Ах, он не человек вовсе? Неважно. Еще раз повторим – студенты факультета боевой магии трудностей не боятся. А значит – вперед!



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