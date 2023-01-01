Магический универ. Учиться, влюбиться… убиться? Галина Гончарова
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Магический универ. Учиться, влюбиться… убиться? Галина Гончарова

Магический универ. Учиться, влюбиться… убиться? Галина Гончарова (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Русская литература, Любовные романы1224 мин16+

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О книге

Случайное совпадение – и Юлька, будущий биолог, становится студенткой лучшего на два мира Магического универа. Казалось бы, все новое, все незнакомое… Или нет? Учеба, дружба, любовь – разве они не одинаковы во всех мирах? Опасности, приключения, заговоры, враги – и это есть везде. Но студенты факультета боевой магии, на который поступила Юлька, трудностей не боятся. На опасность – начхать, приключению – обрадоваться, заговор – раскрыть, врага – убить… все правильно? А если что-то спутаем – друзья помогут. Или любимый человек. Ах, он не человек вовсе? Неважно. Еще раз повторим – студенты факультета боевой магии трудностей не боятся. А значит – вперед!

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Жанр
Фантастика, Любовные романы, Русская литература
Время
1224 мин / 20:24

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