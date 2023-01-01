Учительница английского. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Материальные проблемы вынудили Дарью Хабарову, которая уже несколько лет сидела дома с двумя маленькими детьми, давать частные уроки английского языка. Неожиданно ее ученик, первокурсник Артём, признался ей в любви. Даша отказалась с ним заниматься, но Артем пообещал, что больше не будет говорить ей о любви, а потом нашел Даше еще и других учеников. Муж Даши, Василий, запретил ей давать уроки, он считал, что это помешает Даше заниматься домом и двумя маленькими детьми. Но Даша продолжала заниматься с учениками втайне от мужа. Вскоре к Даше пришла мать Артема, Мария Семеновна: она нашла у сына посвященные учительнице стихи и заявила, что больше не будет оплачивать обучение. Но Артем не собирался прекращать занятия. Увидев, что Даше не хватает времени на дом и детей, он предложил ей свою помощь. Дела у Даши пошли на лад, Василий был доволен. Но Мария Семеновна увидела, как Артем гуляет с маленькой дочкой Даши, и устроила скандал. Даша сказала Артему, что им придется прекратить занятия. Узнав о том, что жена его не послушалась, Василий рассердился на Дашу. Артем пришел к Даше, чтобы вернуть учебники, и увидел у нее на руках синяки. Юноша бросился на поиски Василия, пообещав с ним разобраться. Даша не могла дозвониться ни мужу, ни Артему. Волнуясь за Артема, она пришла к нему домой. Выяснилось, что с ним все в порядке. Мария Семеновна и Даша поговорили по душам. Вернувшись домой, Даша твердо заявила мужу, что имеет право делать то, что ей нравится. Василий согласился помогать ей по хозяйству.



Учительница английского слушать на видеосервисе Wink.