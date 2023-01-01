Учительница. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Анна считала свою семью дружной и счастливой. Но неожиданно её дочь Лена стала невыносимой – издерганной, вредной и неуправляемой. Особенно это проявлялось, когда она общалась с отцом, мужем Анны. Анна пытается узнать причину такого поведения дочери. Бабушка не заметила перемен у внучки, с ней она по-прежнему добрая и ласковая. Анна понимает, что проблемы возникли в школе. Пытается поговорить с классной руководительницей – Натальей Николаевной. Та тушуется, куда-то спешит, на ходу говорит, что Лена последнее время грубит учителям, со всеми подругами перессорилась. Анна берет у нее номер мобильно Сергея – бывшего парня дочери. Он сообщает, что больше не встречается с Леной, она его игнорирует по непонятным причинам. Анна пытается вызвать дочь на откровенный разговор. Лена злится, узнав, что мать звонила Сергею, называет всех мужчин предателями и требует, чтобы мать не лезла в ее личную жизнь. Еще большую истерику у неё вызывает сообщение, что Анна говорила с классной руководительницей. Она категорически запрещает матери общаться с ней, не объясняя причины. Но Анна упорно пытается понять, что происходит с дочерью и снова приходит в школу после уроков. Чтобы не вызвать гнев Лены, она ожидает классную руководительницу за школой. Неожиданно видит подъезжающую машину мужа. В надежде, что Иван, наконец-то, тоже решил заняться воспитанием дочери, бежит к нему. В этот момент из школы выходит Наталья Николаевна и садится в машину её мужа. Они страстно целуются и уезжают. Вечером между Анной и мужем разгорается скандал. Он собирает чемоданы и уходит. Лена, узнав об этом, сбегает из дома. Анна, после бессонной ночи, находит её в школе, в кабинете классной руководительницы с кислотой в руках. Девочка отчаянно пытается вернуть отца, угрожая плеснуть «кислоту» в лицо учительницы. Анна убеждает дочь, что она не должна губить свою жизнь из-за проблем взрослых людей, успокаивает её и уводит домой. Отец пытается наладить отношение с Леной, она избегает его. Анна понимает, что дочь не должна остаться без внимания отца. Она объясняет, что он изменил ей, а не Лене. Для нее он по-прежнему папа. Лена обещает позвонить отцу.



Учительница слушать на видеосервисе Wink.