Ученица. Предать, чтобы обрести себя. Тара Вестовер (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

У Тары странная семья. Отец готовится к концу света – консервирует персики на случай массового голода и скупает оружие, которым можно уничтожить целую деревню. Мать лечит ожоги и раздробленные кости настойкой лаванды, а братья и сестры не ходят в школу и работают на свалке. Тара знает, как обращаться с винтовкой и управлять строительным краном, но с трудом может читать и писать. Но однажды ее жизнь меняется. Втайне от родителей Тара готовится к поступлению в колледж… Книгу читает Татьяна Бондаренко. Голос радио «Культура», радио «Вера». Мастерство диктора, актерский опыт проведут вас по трудном пути смелой девушки, помогут многое понять про себя, свои корни и возможности.



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