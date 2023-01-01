Ученик воина. Лоис Макмастер Буджолд (книга, 1986) слушать онлайн

Сюжет

Майлзу Форкосигану никогда не бывать военным – так считает Имперская Академия. Но у самого Майлза на сей счет иное мнение. Тот, кого не приняли в Академию, стал таинственным адмиралом Нейсмитом, который сумел подчинить и возглавить сильный и опасный наемничий флот, ранее не признававший ничьей власти. Все началось с маленькой локальной войны на задворках колонии Бета, но вскоре уже вся Галактика с восхищением повторяла имя адмирала Нейсмита – лучшего из полководцев…



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