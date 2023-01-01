Ученик. Ханс Русенфельдт,Микаэль Юрт (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Один из лучших триллеров нашего времени! В Стокгольме жестоко убиты несколько женщин. Государственная комиссия по расследованию убийств под управлением Торкеля Хeглунда зашла в тупик. Эти убийства идентичны тем, которые совершал Эдвард Хинде, серийный убийца, пятнадцать лет тому назад посаженный за решетку полицейским психологом Себастианом Бергманом. Там, в тюрьме строго режима «Лeвхага», Хинде и пребывает. Себастиан больше не работает в полиции, но требует, чтобы его допустили к расследованию. Вскоре он понимает, что убийства связаны друг с другом так, как он и представить себе не мог.



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