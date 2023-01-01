WinkАудиокнигиУченик чародея. Николай Шпанов
Ученик чародея. Николай Шпанов (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Детективы1386 мин12+
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Сюжет
Герои произведений Артура Конан Дойла – Шерлок Холмс и Доктор Ватсон без преувеличения известны всем. А знаете ли вы, что и в советской литературе были свои «Холмс» и «Ватсон»? Сыщик Нил Платонович Кручинин и его верный друг и ученик Сурен Грачик, вместе распутывающие самые загадочные детективные истории. Герои серии романов Николая Шпанова были настолько популярны, что даже Юлиан Семенов советовал своим друзьям: «Учитесь у Шпанова». В этой аудиокниге вас ждет один из самых популярных романов Николая Шпанова о легендарном сыщике Ниле Кручинине – «Ученик чародея».
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