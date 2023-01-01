Учебно-тренировочные тесты по русскому языку как иностранному. Выпуск 4. Аудирование. Марина Парецкая,А. Захарова,Е. Лукьянов,Галина Шакирова,Ирина Савченкова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Аудиоприложение к книге Учебно-тренировочные тесты по русскому языку как иностранному. Выпуск 4. Аудирование. Книга является завершающей частью комплекса «Учебно-тренировочные тесты по русскому языку как иностранному». Задания пособия созданы на основе современных тестовых технологий и традиционных приeмов обучения русскому языку как иностранному. Кроме того, авторы предлагают свою систему упражнений, которые помогут при обучении иностранцев речевому поведению на тестовых испытаниях. Предложенные разнообразные задания способствуют систематизации знаний учащихся и дальнейшему развитию их навыков и умений при восприятии речи и еe продуцировании. В качестве дидактического материала привлечены научные статьи и книги, статьи из газет и журналов, кинофильмы и видеосюжеты из электронных СМИ. Пособие можно использовать самостоятельно, но максимально полезным оно будет при аудиторной работе, так как большинство заданий предполагает участие преподавателя.



Учебно-тренировочные тесты по русскому языку как иностранному слушать на видеосервисе Wink.