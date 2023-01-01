Учебник самолечения и питания Спецназа ГРУ. Продолжение супербестселлера «Учебник выживания Спецназа ГРУ». Сергей Баленко (книга, 2020) слушать онлайн

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НОВАЯ КНИГА от автора супербестселлера «Учебник выживания Спецназа ГРУ», который выдержал уже 14 переизданий, что является абсолютным рекордом! Сотни тысяч пользователей этой энциклопедии давно просили дополнить ее жизненно необходимой информацией о самолечении и питании в экстремальных условиях. И вот – новый учебник у вас в руках. Современному человеку обычно не приходится ломать голову, где утолить голод и жажду. Заболев, он обратится за помощью к врачу. Но что, если вы оказались вдали от магазинов и аптек? Что, если вы заболели, а ни больниц, ни врачей, ни «Скорой помощи» рядом нет? Этот самоучитель может сохранить вам здоровье и даже жизнь. «Первоначально эта книга планировалась как продолжение „Учебника выживания Спецназа ГРУ“, как учебное пособие для военнослужащих сил специального назначения по лечению и питанию. Однако потенциальная аудитория данного издания гораздо шире. Это – практическое пособие по фитотерапии не только для бойцов Спецназа, но и для туристов и путешественников, охотников и рыболовов, которые могут оказаться в экстремальных ситуациях. В этом учебнике обобщен бесценный опыт отечественных и зарубежных элитных подразделений, а также специалистов-практиков – врачей, биологов, зоологов, ботаников, профессиональных спасателей,– который поможет вам выжить и вернуться из самых опасных походов…



Учебник самолечения и питания Спецназа ГРУ слушать на видеосервисе Wink.