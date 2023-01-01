Убийца. Джанет продала душу дьяволу. Роберт Льюис Стивенсон
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Аудиокниги
Убийца. Джанет продала душу дьяволу. Роберт Льюис Стивенсон

Убийца. Джанет продала душу дьяволу. Роберт Льюис Стивенсон (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Классика, Ужасы и мистика135 мин16+

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О книге

Любимый писатель подростков всего мира, автор «Острова сокровищ» – Роберт Льюис Стивенсон кроме увлекательных приключенческих романов писал и леденящие кровь психологические триллеры и детективы. Аудиоверсия двух из них – «Убийца» и «Джанет продала душу дьяволу» представлены в этом сборнике. Несмотря на кажущуюся непохожесть оба этих произведения объединяет одна общая тема: одержимости человека своими страстями и волшебству покаяния, перед которым не могут устоять никакие темные силы. Также не пропустите ранее вышедшие аудиокниги Роберта Льюиса Стивенсона: «Остров сокровищ», «Черная стрела», «Приключения принца Флоризеля», «Сент-Ив», Сборник рассказов «Ночлег»

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Жанр
Классика, Ужасы и мистика, Детективы
Время
135 мин / 02:15

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