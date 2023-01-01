Убийца Богов. Василий Сахаров
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Убийца Богов. Василий Сахаров

Убийца Богов. Василий Сахаров (книга, 2022) слушать онлайн

2022, Аудиокнига
Фэнтези718 мин16+

Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу популярного российского писателя фантаста Василия Сахарова – «Убийца Богов», одиннадцатую в серии «Империя Оствер». Книга прочитана популярным артистом театра и кино, актером дубляжа Станиславом Федорчуком. Люди ценный ресурс для богов и они ведут за него войны в реальном мире. Каждому небожителю нужно больше храмов, алтарей и поклонников. Вот только самих людей никто не спросил, хотят они воевать или нет. Древняя Империя Оствер снова под ударом и герцог Уркварт Ройхо продолжает выживать, развиваться и бороться за сохранение государства. Слушаем, лайкаем, активно комментируем! )

Убийца Богов слушать на видеосервисе Wink.

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Фэнтези

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