Убийство с аншлагом. Николай Леонов,Алексей Макеев
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Убийство с аншлагом. Николай Леонов,Алексей Макеев

Убийство с аншлагом. Николай Леонов,Алексей Макеев (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Детективы402 мин16+

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Сюжет

Смерть на театральных подмостках – это не всегда актерская игра. Прямо на сцене во время спектакля выстрелом из пистолета убит молодой актер Полянский. А затем возле собственного дома находят умершего от сердечного приступа режиссера этого же театра. Расследование нашумевшего преступления поручается лучшим сыскарям Москвы – полковникам Льву Гурову и Стасу Крячко. Сыщики приходят к выводу, что смерть режиссера также насильственная – сердечный приступ вызван искусственно. Но связаны ли два этих преступления между собой? И что стоит за каждым из них?..

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