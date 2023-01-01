Убийство на улице Морг. Эдгар Аллан По
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Убийство на улице Морг. Эдгар Аллан По

Убийство на улице Морг. Эдгар Аллан По (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Классика, Детективы79 мин16+
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Сюжет

Эдгар По (1809–1849) – поэт, прозаик, критик, непревзойденный мастер сразу нескольких литературных жанров – научно-фантастического, приключенческого, детективного, готического. «Вооружившись бритвой и намылившись по всем правилам, обезьяна сидела перед зеркалом и собиралась бриться в подражание хозяину, за которым не раз наблюдала в замочную скважину. Увидев опасное оружие в руках у свирепого хищника и зная, что тот сумеет им распорядиться, матрос в первую минуту растерялся. Однако он привык справляться со своим узником и с помощью бича укрощал даже самые буйные вспышки его ярости. Сейчас он тоже схватился за бич. Заметив это, орангутанг кинулся к двери и вниз по лестнице, где было, по несчастью, открыто окно, – а там на улицу». (Эдгар По Убийство на улице Морг)

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