Убийство Иисуса. Расследование самого громкого преступления в истории. Билл О’Рейли,Мартин Дьюгард (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Религиозный фанатик? Отчаянный революционер? Спаситель мира? Опасный преступник? Кем же действительно был Иисус? И кому на самом деле была выгодна его смерть? За дело о самом громком преступлении в истории берутся известные журналисты-расследователи. Они отправятся на место преступления, обнаружат скрытые факты, прольют свет на темные подробности, распутают целый клубок интриг и узнают истинные мотивы подозреваемых. И после этого вынесут свой вердикт. Новый сенсационный взгляд на обстоятельства гибели главного «оппозиционера» в истории вызвал поистине шквал обсуждения. Рекордные 52 недели эта книга была в рейтинге бестселлеров The New York Times. Телеканал National Geographic снял по ней научно-популярный фильм, номинированный на премию «Эмми». А продажи книги превысили 2 миллиона 592 тысячи экземпляров. Больше интересных фактов об этой книге читайте в ЛитРес: Журнале



Убийство Иисуса слушать на видеосервисе Wink.