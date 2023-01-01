Убийство Антуана Риво. Алексей Толстой (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Вот уже пятнадцать лет зажиточный холостяк и рантье Антуан Риво в одно и тоже время приходил в свое любимое кафе, занимал один и тот же столик, делал заказ, обменивался последними новостями с гарсоном Шарлем и отправлялся дальше по своим неотложным делам. Так было и на этот раз. Обсудив грядущее повышение налогов и недавно демобилизованного племянника господина Риво, собеседники распрощались «до завтра», но ни на следующий день ни через неделю Антуан Риво в кафе не пришел. Также не пропустите аудиокниги Алексея Толстого: Аэлита, Гиперболоид инженера Гарина



Убийство Антуана Риво слушать на видеосервисе Wink.