WinkАудиокнигиУбийства по алфавиту / The ABC Murders. Агата Кристи
Убийства по алфавиту / The ABC Murders. Агата Кристи (книга, 2024) слушать онлайн
2024, Аудиокнига
Детективы16+
Этa аудиокнига пока недоступна
Сюжет
Книга озвучена с помощью искусственного интеллекта. «Убийство по алфавиту» – роман, где Агата Кристи подбрасывает своему любимцу Эркюлю Пуаро новую загадку – письма и железнодорожный справочник, согласно алфавиту которого происходят убийства в разных городах. Любитель деталей, внимательный слушатель и наблюдатель, великий сыщик отводит подозрение от невинных и распутывает сложное дело.
Убийства по алфавиту / The ABC Murders слушать на видеосервисе Wink.