Убийства по алфавиту / The ABC Murders. Агата Кристи (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Книга озвучена с помощью искусственного интеллекта. «Убийство по алфавиту» – роман, где Агата Кристи подбрасывает своему любимцу Эркюлю Пуаро новую загадку – письма и железнодорожный справочник, согласно алфавиту которого происходят убийства в разных городах. Любитель деталей, внимательный слушатель и наблюдатель, великий сыщик отводит подозрение от невинных и распутывает сложное дело.



Убийства по алфавиту / The ABC Murders слушать на видеосервисе Wink.