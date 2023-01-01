Убить топа 6. Запределье. Александр Изотов (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Александр Изотов – популярный писатель-фантаст, работающий в различных направлениях жанра фэнтези. Представляем в аудиоформате шестую книгу его цикла «Убить топа», созданного в антураже ЛитРПГ. Виртуальный мир Патриам многогранен. Здесь собрались миллионы игроков, имеется собственная экономика, возможностей – море. Но Антон выбирает весьма своеобразную специализацию. Он киллер, или, как называют наёмных убийц в виртуальном мире, ганкер. За хорошее вознаграждение он может убрать в Патриаме любого, даже самого топового и прокачанного игрока. Такая профессия требует оставаться в тени, но однажды герой привлекает внимание слишком серьёзных людей, и последствия не заставляют себя ждать… Патриам включают в программу Киберолимпийских игр, что многое меняет. Помимо прочего, Антон получает шанс на полную реабилитацию своего имени. Однако перед ним стоит сложная задача – вывезти Бога Крови в локацию Запределье. Сможет ли герой сделать это? Подробности – в аудиокниге.



Убить топа 6 слушать на видеосервисе Wink.