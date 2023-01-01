Убить компанию. Лиза Боделл. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Далеко не все компании любят изменения (хотя каждая утверждает обратное). Самая удобная тактика для большинства — всеми силами поддерживать статус-кво, не растерять достигнутого. Но в бизнесе тот, кто стоит на месте, уже отстал. Компании, которые боятся перемен, постепенно превращаются в зомб�и: решения принимаются на автомате, сотрудники стараются не высовываться, риски сводятся к минимуму. В триллерах героям не остается ничего другого, как проломить зомби голову. Но корпоративного зомби можно оживить! Специалист по кризис-менеджменту Лиза Боделл предлагает рецепт живой воды каждому заинтересованному руководителю.



Убить компанию слушать на видеосервисе Wink.