Убеждение. Патрик Кинг (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Как добиться от людей того, что вам нужно, – изящно и незаметно? Какие фразы и слова убеждают, направляют и защищают? Если хотите получить поддержку, успешно вести переговоры, отстоять свое мнение и стать авторитетным лидером, эта книга поможет вам одержать победу и занять то положение, которого вы достойны. Вы овладеете явными и скрытыми методами убеждения. Большинство книг по убеждению предлагают хитрости, которые якобы позволяют контролировать сознание, однако это миф. Здесь собраны только научно проверенные методы, сформулированные лучшими исследователями, маркетологами, лидерами и переговорщиками в мире. Вы узнаете, как изменить мышление людей – причем незаметно.



Убеждение слушать на видеосервисе Wink.