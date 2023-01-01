Убежать от Зенона. Игорь Вереснев (книга, 2021) слушать онлайн

Квантовая телепортация – самый короткий путь между звёздами. Но всегда ли он самый быстрый? Сохранится ли последовательность событий трёхмерного мира при переходе в пространства высших размерностей? Там, где время и расстояние становятся величинами неопределёнными, Ахиллес и черепаха вполне �могут поменяться местами. А вспышка сверхновой превратит кого-то из них в «кота Шрёдингера».



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