WinkАудиокниги�Убежать от Зенона. Игорь Вереснев
Убежать от Зенона. Игорь Вереснев (книга, 2021) слушать онлайн
2021, Аудиокнига
Фантастика12+
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О книге
Квантовая телепортация – самый короткий путь между звёздами. Но всегда ли он самый быстрый? Сохранится ли последовательность событий трёхмерного мира при переходе в пространства высших размерностей? Там, где время и расстояние становятся величинами неопределёнными, Ахиллес и черепаха вполне �могут поменяться местами. А вспышка сверхновой превратит кого-то из них в «кота Шрёдингера».
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