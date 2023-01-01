Убедительное письмо. Как использовать силу слов. Питер Фредерик
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Убедительное письмо. Как использовать силу слов. Питер Фредерик

Убедительное письмо. Как использовать силу слов. Питер Фредерик (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Саморазвитие, Психология264 мин12+

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Сюжет

Эта книга содержит таблицы, графики и иллюстрации в виде ПДФ-файла, который вы можете скачать на странице аудиокниги на сайте после еe покупки. Для того чтобы писать убедительно – будь то электронное сообщение, отчет, резюме или иной документ, – необходимо понять, чего вы хотите и какой ответ вам нужен. Эта книга, иллюстрированная практическими примерами, поможет вам самостоятельно овладеть навыками составления различных документов и искусством убеждения, способствуя тем самым достижению ваших целей. Книга предназначена для широкого круга читателей.

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