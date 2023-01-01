WinkАудиокнигиУбедительное письмо. Как использовать силу слов. Питер Фредерик
Убедительное письмо. Как использовать силу слов. Питер Фредерик (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Саморазвитие, Психология264 мин12+
Этa аудиокнига пока недоступна
Сюжет
Эта книга содержит таблицы, графики и иллюстрации в виде ПДФ-файла, который вы можете скачать на странице аудиокниги на сайте после еe покупки. Для того чтобы писать убедительно – будь то электронное сообщение, отчет, резюме или иной документ, – необходимо понять, чего вы хотите и какой ответ в�ам нужен. Эта книга, иллюстрированная практическими примерами, поможет вам самостоятельно овладеть навыками составления различных документов и искусством убеждения, способствуя тем самым достижению ваших целей. Книга предназначена для широкого круга читателей.
Убедительное письмо слушать на видеосервисе Wink.