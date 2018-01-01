У зла нет власти. Марина и Сергей Дяченко (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу известных писателей-фантастов Марины и Сергея Дяченко – «У зла нет власти», победителей литературного международного конкурса писателей фантастов фантастов «ЕВРО-КОН». У зла нет власти – даже если кажется, что все пропало и зло торжествует. Королевство осаждает Саранча – кочевники верхом на чудовищах некромант восходит на черный трон, и у Лены Лапиной есть всего три дня, чтобы предотвратить катастрофу. Новый роман Марины и Сергея Дяченко, продолжающий уже известную читателю книгу «Маг дороги», завершает трилогию «Ключ от королевства», являясь тем не менее самостоятельной книгой. Книга прочитана популярной киноактрисой и известной актрисой дубляжа Диной Бобылeвой, на чьем счету дублирование в более, чем 100 лентах, в том числе и в таких бестселлерах, как «Пятьдесят оттенков серого (2015)», «Богемская рапсодия (2018)», «Девушка, которая застряла в паутине (2018)», «Веном (2018)», «Mamma Mia! 2 (2018)», «Погоня за любовью (2018)», «Пятьдесят оттенков свободы (2018)», «Волк с Уолл-стрит (2013)», «Сноуден (2016)» и многих других. ©



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