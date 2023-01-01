У Троице-Сергия. Александр Куприн (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Москва, как и Париж, любит сокращать наименования местностей. Ходынское поле у нее – Ходынка; Пресненская часть – Пресня, Трубная площадь – просто Труба. Также коренной москвич никогда не говорит „Поеду в Троице-Сергиевскую лавру“, а скажет коротко: „Поеду к Троице-Сергию“. А ездит он поклониться преподобному Сергию никак не менее раза в год; обыкновенно раза три, четыре и больше. Многие же, по данному обету, отправляются в лавру по способу пешего хождения, благо она недалече от Москвы, около шестидесяти верст; это – рукой подать. Идут в день верст по пятнадцати – двадцати. Ночуют у крестьян, которые с этого живут: у них всегда наготове и сенники, и самовары, и водочка, и курочка, и яички, и густые щи…»



У Троице-Сергия слушать на видеосервисе Wink.