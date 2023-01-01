У меня свой сценарий. Как сделать свою семью счастливой. Валентина Москаленко (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В книге профессора медицины и семейного психотерапевта Валентины Москаленко «У меня свой сценарий» многие узнают себя. Поскольку, именно в семье закладываются основные модели отношений, вступая во взрослую жизнь, люди начинают повторять проблемные жизненные сценарии родителей, бабушек, прабабушек. Даже в благополучных семьях встречаются эмоциональные травмы и неверные жизненные установки. Через историю своей семьи и своего детства читатели смогут глубже понять себя, сделать шаг к тому, чтобы освободиться от усвоенных сценариев и, казалось бы, не поддающихся изменению черт характера. Звукорежиссер – Ирина Гареева, Анастасия Нехорошева Диктор – Анастасия Нехорошева



У меня свой сценарий слушать на видеосервисе Wink.