У крутого яра. Гавриил Троепольский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Радиопостановка по одноименному рассказу. Заядлый охотник, большой любитель природы Сеня Трошин по заданию председателя колхоза вынужден был убить семейство волков. Тяжело переживая это, он оставил в живых одного волчонка и взял его себе. Исполнители: Савич Юрий, Кузнецова Антонина, Сайфули�н Геннадий, Новиков Борис, Сергеев Владимир, Зимин Михаил



У крутого яра слушать на видеосервисе Wink.