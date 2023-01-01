WinkАудиокнигиУ крутого яра. Гавриил Троепольский
У крутого яра. Гавриил Троепольский (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика12+
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Сюжет
Радиопостановка по одноименному рассказу. Заядлый охотник, большой любитель природы Сеня Трошин по заданию председателя колхоза вынужден был убить семейство волков. Тяжело переживая это, он оставил в живых одного волчонка и взял его себе. Исполнители: Савич Юрий, Кузнецова Антонина, Сайфули�н Геннадий, Новиков Борис, Сергеев Владимир, Зимин Михаил
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